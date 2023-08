Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 24,12 USD abwärts.

Um 12:01 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 24,12 USD ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.836 Rivian Automotive-Aktien.

Am 16.09.2022 markierte das Papier bei 40,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 69,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,68 USD fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.05.2023 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,25 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 661,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 595,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 95,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2023 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,354 USD je Rivian Automotive-Aktie.

