Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochmittag auf Höhenflug

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 7,0 Prozent auf 18,64 USD zu.

Die Rivian Automotive-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,0 Prozent auf 18,64 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 372.341 Rivian Automotive-Aktien.

Am 16.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 91,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (11,68 USD). Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 59,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 08.08.2023 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.121,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,037 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Ausblick: Rivian Automotive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erster Meilenstein erreicht: NASDAQ-Aktie Amazon zählt jetzt 10.000 Rivian-Fahrzeuge zu seiner Flotte

Rebelle Rally 2023: Rivian R1T gewinnt als erstes Elektrofahrzeug die 4X4-Kategorie