Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive macht am Freitagmittag Boden gut

So entwickelt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 19,30 USD.

Um 12:02 Uhr ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 19,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 39.019 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,28 USD) erklomm das Papier am 10.12.2022. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 34,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 11,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 39,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.337,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 536,00 USD umgesetzt.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,046 USD je Aktie ausweisen dürften.

