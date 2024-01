Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 18,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 1,5 Prozent auf 18,14 EUR. Bei 18,16 EUR erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 18,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 452 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 07.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,57 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 149,44 Prozent auf 1.337,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 536,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,046 USD ausweisen wird.

