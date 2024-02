Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive bricht am Vormittag nach oben aus

So bewegt sich Rivian Automotive

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 5,0 Prozent auf 15,60 EUR.

Das Papier von Rivian Automotive legte um 09:19 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 5,0 Prozent auf 15,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rivian Automotive-Aktie sogar auf 15,60 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 15,31 EUR. Zuletzt wechselten 3.015 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Rivian Automotive-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.337,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 536,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,051 USD einfahren.

