Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Rivian Automotive-Aktie um 16:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 15,14 USD. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,26 USD an. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 14,75 USD. Bei 14,89 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 7.729.450 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2022 markierte das Papier bei 56,76 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 73,34 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2023 bei 14,21 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 6,51 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rivian Automotive veröffentlichte am 28.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -7,68 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 66.200,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 663,00 USD umgesetzt, gegenüber 1,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 11.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,786 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

