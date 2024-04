Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Rivian Automotive

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 10,48 USD.

Das Papier von Rivian Automotive konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 10,48 USD. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 10,64 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 965.154 Stück.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 62,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 10,02 USD fiel das Papier am 06.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 21.02.2024. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 98,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.315,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 663,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,192 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

