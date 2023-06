Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Mittag gefragt

Um 11:58 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 14,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.510 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,86 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 65,22 Prozent niedriger. Bei 11,68 USD erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rivian Automotive veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 661,00 USD – ein Plus von 595,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 95,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 18.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,388 USD einfahren.

