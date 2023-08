Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 4,3 Prozent auf 23,73 USD nach.

Das Papier von Rivian Automotive befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 4,3 Prozent auf 23,73 USD ab. In der Spitze büßte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 23,62 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,86 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 22.478.215 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,86 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 50,78 Prozent sinken.

Rivian Automotive ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,25 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 661,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 595,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Rivian Automotive am 14.12.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,271 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Ausblick: Rivian Automotive mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie: CEO kritisiert Greenwashing - Rivian unterstützt Schaffung von Kapazitäten für erneuerbare Energien

Nach Rally des NASDAQ-Titels Rivian-Aktie: Analyst bremst Euphorie aus