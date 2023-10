Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 18,51 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 2,2 Prozent auf 18,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 142.895 Rivian Automotive-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,45 USD erreichte der Titel am 02.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 96,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 11,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 36,90 Prozent sinken.

Am 08.08.2023 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 207,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.121,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 364,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,129 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie zweistellig leichter: Tesla-Rivale Rivian will sich über Wandelanleihe frisches Geld besorgen

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie fährt Gewinne ein: Rivian lotet Abomodelle aus

Ziel verfehlt: NASDAQ-Aktie Tesla hat 50.000 Supercharger-Säulen - deutlich weniger als geplant