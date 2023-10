Kursentwicklung

Rivian Automotive Aktie News: Anleger decken sich am Vormittag mit Rivian Automotive ein

09.10.23 09:22 Uhr

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 5,2 Prozent im Plus bei 18,34 EUR.

Um 08:01 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 5,2 Prozent auf 18,34 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 18,34 EUR. Bei 18,34 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 660 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt. Am 08.08.2023 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -1,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,62 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 207,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.121,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 364,00 USD in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,129 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie NASDAQ-Titel Rivian-Aktie zweistellig leichter: Tesla-Rivale Rivian will sich über Wandelanleihe frisches Geld besorgen NASDAQ-Titel Rivian-Aktie fährt Gewinne ein: Rivian lotet Abomodelle aus Ziel verfehlt: NASDAQ-Aktie Tesla hat 50.000 Supercharger-Säulen - deutlich weniger als geplant

