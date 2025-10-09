Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,09 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 13,09 USD. In der Spitze büßte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 12,97 USD ein. Bei 13,08 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 831.235 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD. 30,99 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 27,40 Prozent sinken.

Nachdem Rivian Automotive seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,46 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Rivian Automotive die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,788 USD je Aktie ausweisen dürften.

