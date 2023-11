Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Vormittag an Boden

Kurs der Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 15,96 EUR.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 15,96 EUR. Die Rivian Automotive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,96 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 15,76 EUR. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 329 Aktien.

Am 07.11.2023 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,62 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 267,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.337,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 364,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Rivian Automotive am 07.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,009 USD je Rivian Automotive-Aktie.

