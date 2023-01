Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Rivian Automotive am Mittag ins Plus

Das Papier von Rivian Automotive legte um 12:22 Uhr zu und stieg im NDB-Handel um 1,0 Prozent auf 16,78 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.032 Stück gehandelt.

Am 13.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 80,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 5,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rivian Automotive ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,68 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 536,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Rivian Automotive am 28.02.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Rivian Automotive rechnen Experten am 07.03.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --6,463 USD je Rivian Automotive-Aktie.

