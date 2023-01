Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Um 09:22 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NDB-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 16,62 USD.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.01.2022 bei 88,07 USD. Gewinne von 81,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,84 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 4,92 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 09.11.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,57 USD gegenüber -7,68 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53.500,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 536,00 USD ausgewiesen.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 07.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2022 -6,463 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

