Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zieht am Mittwochmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 19,42 USD zu.

Die Aktie legte um 11:58 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 19,42 USD zu. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.420 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 44,44 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,68 USD am 27.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.11.2023 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,57 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.337,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 149,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --5,046 USD je Rivian Automotive-Aktie.

