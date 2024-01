Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 18,96 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 18,96 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Rivian Automotive-Aktie ging bis auf 18,88 USD. Mit einem Wert von 19,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.572.976 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,05 USD. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. 47,94 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,68 USD fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,40 Prozent.

Rivian Automotive ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.337,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 149,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 536,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Rivian Automotive dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2023 -5,046 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian gibt Partner für fünf-Milliarden-Dollar Fabrik bekannt - Weg für R2-Modell frei

Rivian-Aktie nach Kurseinbruch an der NASDAQ erneut tiefer: Schwache Auslieferungszahlen im vierten Quartal belasten

Nach Amazon folgt AT&T: Neuer Großkunde für Tesla-Konkurrent Rivian beflügelt Aktienkurs