Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Im BMN-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:13 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 17,70 EUR nach oben. Die Rivian Automotive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,70 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 07.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,57 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.337,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 149,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 536,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 06.03.2025.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,046 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian gibt Partner für fünf-Milliarden-Dollar Fabrik bekannt - Weg für R2-Modell frei

Rivian-Aktie nach Kurseinbruch an der NASDAQ erneut tiefer: Schwache Auslieferungszahlen im vierten Quartal belasten

Nach Amazon folgt AT&T: Neuer Großkunde für Tesla-Konkurrent Rivian beflügelt Aktienkurs