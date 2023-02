Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive fällt am Freitagmittag

Die Rivian Automotive-Aktie gab im NDB-Handel um 12:22 Uhr um 2,8 Prozent auf 18,87 USD nach. Im NDB-Handel wechselten bis jetzt 59.836 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2022 auf bis zu 71,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 73,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,28 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 23,49 Prozent wieder erreichen.

Am 10.11.2022 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,57 USD. Ein Jahr zuvor waren -7,68 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 536,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 53.500,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 28.02.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 07.03.2024.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,549 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

