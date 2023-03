Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive tendiert am Mittag schwächer

Die Rivian Automotive-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 14,49 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 41.696 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,76 USD. Dieser Kurs wurde am 31.03.2022 erreicht. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 74,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2023 bei 14,21 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 28.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 66.200,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 663,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 1,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,786 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

