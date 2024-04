Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,1 Prozent auf 10,19 USD.

Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 10,19 USD. Zwischenzeitlich weitete die Rivian Automotive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,14 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.276.836 Rivian Automotive-Aktien.

Bei 28,05 USD erreichte der Titel am 28.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 175,27 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,02 USD erreichte der Anteilsschein am 06.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 21.02.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,73 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.315,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 663,00 USD umgesetzt.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 13.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -4,192 USD je Aktie aus.

