Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Mittag im Bullenmodus

Um 12:02 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 14,74 USD nach oben. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.289 Rivian Automotive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 40,86 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 177,20 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.04.2023 auf bis zu 11,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 26,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.02.2023 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,73 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 663,00 USD gegenüber 54,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.08.2023 erfolgen.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,646 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Ausblick: Rivian Automotive stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NASDAQ-Titel Rivian: Das plant Tesla-Rivale Rivian für die Zukunft

NASDAQ-Wert Rivian-Aktie: Tesla-Rivale Rivian rechnet intern wohl mit deutlich höherer Produktion

