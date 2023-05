Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger decken sich am Mittwochnachmittag mit Rivian Automotive ein

Das Papier von Rivian Automotive legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 12,5 Prozent auf 15,60 USD. Bei 15,74 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,08 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden heute 21.612.334 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 40,86 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 161,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (11,68 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,12 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 28.02.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 663,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Rivian Automotive am 18.08.2023 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,646 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Ausblick: Rivian Automotive stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NASDAQ-Titel Rivian: Das plant Tesla-Rivale Rivian für die Zukunft

NASDAQ-Wert Rivian-Aktie: Tesla-Rivale Rivian rechnet intern wohl mit deutlich höherer Produktion

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

Bildquellen: David Becker/Getty Images