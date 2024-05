Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 10,25 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 10,25 USD. Die Rivian Automotive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,41 USD aus. Mit einem Wert von 10,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 677.866 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Bei 28,05 USD markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 63,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (8,26 USD). Mit einem Kursverlust von 19,41 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rivian Automotive-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,48 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 82,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 661,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 07.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Rivian Automotive die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,256 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie nach Zahlen leicht im Plus: Rivian verfehlt die Erwartungen

Apple & Rivian angeblich in Verhandlungen über Zusammenarbeit - Aktien uneinheitlich

Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor