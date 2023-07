Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Mittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 25,76 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 4,3 Prozent auf 25,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 764.873 Rivian Automotive-Aktien.

Am 16.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 58,62 Prozent zulegen. Bei 11,68 USD erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 54,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.05.2023 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,42 USD vermeldet. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 661,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 595,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 95,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -5,403 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie mit Gewinnserie: Bearisher Analyst wird nach Auslieferungszahlen und Amazon-Ankündigung zuversichtlicher für Rivian

Amazons Elektro-Lieferwagen von Rivian kommen nach Deutschland

NIO-Aktie, Xpeng-Aktie und Li Auto-Aktie mit Kurssprung: Chinesische Tesla-Rivalen legen bei Auslieferungen zu - Rivian-Aktie ebenfalls stark