Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 15,24 USD abwärts.

Um 12:00 Uhr ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 15,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 139.643 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2022 bei 35,74 USD. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 57,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 07.11.2023 vor. Das EPS lag bei -1,44 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,62 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 267,31 Prozent auf 1.337,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 364,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,020 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tesla-Rivale Rivian knackt beim Umsatz die Milliardenmarke

Ausblick: Rivian Automotive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erster Meilenstein erreicht: NASDAQ-Aktie Amazon zählt jetzt 10.000 Rivian-Fahrzeuge zu seiner Flotte