Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rivian Automotive. Im BMN-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,8 Prozent auf 14,62 EUR. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 14,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 421 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Rivian Automotive ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1.337,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 267,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 364,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Rivian Automotive am 07.03.2024 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,020 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tesla-Rivale Rivian knackt beim Umsatz die Milliardenmarke

Ausblick: Rivian Automotive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erster Meilenstein erreicht: NASDAQ-Aktie Amazon zählt jetzt 10.000 Rivian-Fahrzeuge zu seiner Flotte