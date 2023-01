Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Mittwochmittag gesucht

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NDB-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 16,61 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.029 Rivian Automotive-Aktien.

Am 13.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 81,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,84 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Am 09.11.2022 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,57 USD. Im Vorjahresquartal hatten -7,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 536,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2023 terminiert. Schätzungsweise am 07.03.2024 dürfte Rivian Automotive die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2022 -6,472 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Bildquellen: David Becker/Getty Images