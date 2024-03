Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagmittag kaum bewegt

Kursentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Rivian Automotive-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 12,78 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 12:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 12,78 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 178.484 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 119,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.02.2024 auf bis zu 10,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 21,36 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 21.02.2024 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,36 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,73 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.315,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 663,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Rivian Automotive am 08.05.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -4,211 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

