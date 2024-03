Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Vormittag gestärkt

Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 12,82 USD nach oben.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 09:21 Uhr 0,3 Prozent. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 29.190 Aktien.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 28,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 118,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Bei 10,05 USD fiel das Papier am 27.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,61 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Rivian Automotive ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,73 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 98,34 Prozent auf 1.315,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 663,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,211 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

