Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive gewinnt am Mittag

Die Aktie legte um 11:57 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,6 Prozent auf 14,33 USD zu. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 11.334 Rivian Automotive-Aktien.

Bei 40,86 USD erreichte der Titel am 16.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 185,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Bei 11,68 USD fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,49 Prozent.

Rivian Automotive gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.124,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 661,00 USD umgesetzt, gegenüber 54,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.08.2023 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,449 USD je Rivian Automotive-Aktie.

