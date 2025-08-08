Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 12,05 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 12,05 USD. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 12,32 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 11,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 931.908 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 42,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,97 USD gegenüber -1,46 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,695 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

