Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 18,78 EUR.

Um 09:15 Uhr ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 18,78 EUR. Im Tageshoch stieg die Rivian Automotive-Aktie bis auf 18,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 403 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2023 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,62 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.121,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 207,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 364,00 USD eingefahren.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

2023 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -5,138 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla, Nikola, oder Lucid? Das sind die meist geshorteten E-Auto-Aktien

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie zweistellig leichter: Tesla-Rivale Rivian will sich über Wandelanleihe frisches Geld besorgen

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie fährt Gewinne ein: Rivian lotet Abomodelle aus