Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verteidigt Stellung am Montagmittag

Die Aktie von Rivian Automotive hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Rivian Automotive-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 19,05 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:55 Uhr die Rivian Automotive-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 19,05 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 51.076 Aktien.

Am 10.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,67 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rivian Automotive veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 149,44 Prozent auf 1.337,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 536,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,046 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

