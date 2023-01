Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive macht am Donnerstagmittag Boden gut

Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NDB-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 17,14 USD. Über NDB wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.047 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.01.2022 auf bis zu 88,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 80,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,84 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.11.2022 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,68 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 536,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Rivian Automotive am 28.02.2023 präsentieren. Am 07.03.2024 wird Rivian Automotive schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -6,472 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

