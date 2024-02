Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 16,42 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 16,42 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 15,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,96 USD. Bisher wurden heute 11.951.272 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 28,05 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 70,85 Prozent zulegen. Bei 11,68 USD erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 40,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 08.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.337,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 536,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Rivian Automotive die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,051 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

