Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 9,28 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 9,28 USD ab. Im Tief verlor die Rivian Automotive-Aktie bis auf 9,27 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,48 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 1.387.015 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 28,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 202,26 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2024 Kursverluste bis auf 9,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive gewährte am 21.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 98,34 Prozent auf 1.315,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 663,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 13.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -4,188 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

