Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive legt am Mittag zu

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 13,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 35.351 Rivian Automotive-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,86 USD erreichte der Titel am 16.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 193,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,09 Prozent.

Rivian Automotive ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,43 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 661,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 18.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2023 -5,452 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

