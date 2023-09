Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,35 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 12:02 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 23,35 USD ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.344 Rivian Automotive-Aktien.

Am 16.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (11,68 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 99,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 08.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,62 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 207,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.121,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 364,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.12.2023 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,188 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie: CEO von Tesla-Konkurrent Rivian erhält satte Gehaltserhöhung

Ford-CEO Jim Farley erklärt: Darum ging Ford die Supercharger-Kooperation mit Tesla ein

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie: Rivian-Chef schießt gegen Verbrenner - aber auch Kritik an mangelnder Auswahl bei E-Autos