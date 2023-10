Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 19,50 USD.

Um 11:56 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 19,50 USD nach oben. Zuletzt wechselten 25.159 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.11.2022 auf bis zu 36,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 86,90 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 11,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 66,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,62 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1.121,00 USD gegenüber 364,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 06.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -5,138 USD je Aktie aus.

