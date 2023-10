Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 18,22 EUR nach.

Um 09:13 Uhr ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 18,22 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie bis auf 18,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 112 Rivian Automotive-Aktien.

Am 08.08.2023 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.121,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 207,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 364,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -5,138 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

