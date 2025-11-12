Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag im Tiefenrausch

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,6 Prozent auf 17,02 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 17,02 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 16,89 USD. Bei 17,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.805.809 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2025 markierte das Papier bei 18,13 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 6,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 9,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 43,87 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.11.2025 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,96 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 78,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 874,00 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,624 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

