Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verliert am Mittwochabend kräftig

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,3 Prozent auf 17,06 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,3 Prozent auf 17,06 USD ab. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,41 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,54 USD. Zuletzt wechselten 8.291.722 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2025 markierte das Papier bei 18,13 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Bei 9,55 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,02 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 04.11.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,08 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,56 Mrd. USD – ein Plus von 78,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 874,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 19.02.2026 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,624 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also

Rivian-Aktie +26 Prozent: Quartalsverlust deutlich reduziert - Umsatz steigt

Rivian-Aktie in Gefahr? Analyst sieht 20 Prozent Abwärtspotenzial beim Autohersteller