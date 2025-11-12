DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.358 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1587 ±0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.196 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RWE 703712 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Aktienkurs aktuell

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verliert am Mittwochabend kräftig

12.11.25 20:23 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verliert am Mittwochabend kräftig

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,3 Prozent auf 17,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
15,00 EUR -0,38 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,3 Prozent auf 17,06 USD ab. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,41 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,54 USD. Zuletzt wechselten 8.291.722 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2025 markierte das Papier bei 18,13 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Bei 9,55 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,02 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 04.11.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,08 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,56 Mrd. USD – ein Plus von 78,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 874,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 19.02.2026 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,624 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also

Rivian-Aktie +26 Prozent: Quartalsverlust deutlich reduziert - Umsatz steigt

Rivian-Aktie in Gefahr? Analyst sieht 20 Prozent Abwärtspotenzial beim Autohersteller

In eigener Sache

Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: David Becker/Getty Images

Nachrichten zu Rivian Automotive

DatumMeistgelesen
Wer­bung