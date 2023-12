Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagvormittag im Minusbereich

Kursverlauf

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 17,48 EUR abwärts.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 08:13 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 17,48 EUR. Die Abwärtsbewegung der Rivian Automotive-Aktie ging bis auf 17,48 EUR. Mit einem Wert von 17,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 34 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.11.2023 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.337,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 149,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 536,00 USD eingefahren.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,046 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Wachsender Trend im EV-Markt - E-Pickup von Tesla-Konkurrent Rivian kann jetzt auch geleast werden

Weitere Hiobsbotschaft für NYSE-Titel Fisker: Accounting-Chef vom Tesla-Konkurrenten Fisker tritt zurück - nach zwei Wochen Amtszeit

NASDAQ-Werte Rivian- und Lucid-Aktie unter der Lupe: Welcher der beiden Tesla-Konkurrenten bietet Anlegern bessere Chancen?