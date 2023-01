Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NDB-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 2,3 Prozent auf 17,18 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.795 Rivian Automotive-Aktien.

Am 14.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,94 USD. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 80,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,84 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,46 Prozent.

Rivian Automotive ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,68 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 536,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,00 USD umgesetzt.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -6,472 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

