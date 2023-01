Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rivian Automotive

Um 04:22 Uhr ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NDB-Handel fiel das Papier um 7,0 Prozent auf 16,36 USD. Bei 15,82 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,73 USD. Bisher wurden via NDB 17.591.869 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,94 USD. Dieser Kurs wurde am 14.01.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 81,19 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,82 USD ab. Mit einem Kursverlust von 3,38 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.11.2022 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,57 USD gegenüber -7,68 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 536,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53.500,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 1,00 USD eingefahren.

Am 28.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 07.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Rivian Automotive.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -6,472 USD je Aktie aus.

