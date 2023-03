Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Rivian Automotive am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 17:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,8 Prozent auf 13,77 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,13 USD. Bei 13,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 18.153.404 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,76 USD erreichte der Titel am 31.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 75,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 13,13 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 4,84 Prozent sinken.

Am 28.02.2023 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,73 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 663,00 USD – ein Plus von 1.127,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 54,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,731 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla Model Y überzeugt bei Crash-Test

Tesla-Mitgründer Martin Eberhard rechnet mit Elon Musk ab: "Musk ist nicht der Gründer von Tesla - und er hat sich sehr verändert"

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie: Trotz Stellenstreichungen plant Amazon "Großes" mit seinen Lebensmittelläden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

Bildquellen: David Becker/Getty Images