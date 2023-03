Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive tendiert am Vormittag nordwärts

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 10:22 Uhr 3,1 Prozent. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 12.436 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 56,76 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Bei 14,00 USD erreichte der Anteilsschein am 10.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 28.02.2023 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,73 USD gegenüber -2,43 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 663,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.127,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 54,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 11.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,731 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla Model Y überzeugt bei Crash-Test

Tesla-Mitgründer Martin Eberhard rechnet mit Elon Musk ab: "Musk ist nicht der Gründer von Tesla - und er hat sich sehr verändert"

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie: Trotz Stellenstreichungen plant Amazon "Großes" mit seinen Lebensmittelläden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

Bildquellen: David Becker/Getty Images