Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 11,97 USD abwärts.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 11,97 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 11,87 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 11,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 14.854.065 Stück.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 134,34 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.02.2024 auf bis zu 10,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,04 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 21.02.2024 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.315,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 98,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 663,00 USD eingefahren.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,211 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie fester: Rivian schiebt Fabrik-Bau auf - Milliardenhohe Einsparung

Tesla-Konkurrent Fisker-Aktie stürzt nach Warnung vor Insolvenz ab

Elon Musk schießt gegen Tesla-Rivalen Rivian und Lucid: Das Ende naht