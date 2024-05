Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag auf Höhenflug

Kurs der Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 8,6 Prozent auf 10,85 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 8,6 Prozent auf 10,85 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 10,88 USD. Bei 10,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.773.755 Rivian Automotive-Aktien.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 158,53 Prozent Luft nach oben. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 31,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Rivian Automotive veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,48 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,45 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 82,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 661,00 Mio. USD eingefahren.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2024 einen Verlust in Höhe von -4,256 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

